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Edirne'de 8 ayda binlerce göçmen yakalandı: 209 tutuklama...

Giriş: 04.09.2024 09:48
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Edirne’de 8 ayda binlerce göçmen yakalandı: 209 tutuklama...

Edirne'de bu yılın 8 ayında 12 bin 791 düzensiz göçmen yakalanırken bu süreçte kaçak göçü organize eden 209 kişi tutuklandı. Konuya ilişkin Edirne Valisi Yunus Sezer'den açıklama geldi.

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