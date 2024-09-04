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Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayı faziletleri ve yapılacak ibadetler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 10:07 Güncelleme: 04.09.2024 10:07
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Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayı faziletleri ve yapılacak ibadetler...

Rebiülevvel ayı ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. Muharrem ve Safer aylarının ardından gelen Rebiülevvel ayı da 4 Eylül Çarşamba itibariyle başladı. Rebiülevvel ayının 12'nci gecesi sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü olarak kabul edilmektedir. İşte bu mübarek zamanda yapılması faziletli ibadetler...

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