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Sivas-Erzincan yolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 23:13 Güncelleme: 04.09.2024 00:19
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Sivas-Erzincan yolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Sivas-Erzincan sınırında yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 24 kişi yaralandı.

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