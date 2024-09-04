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Ataşehir'de bir şahıs cadde ortasında ağzına silah dayadı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 20:55
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Ataşehir’de bir şahıs cadde ortasında ağzına silah dayadı

Ataşehir'de bir şahıs cadde sokak ortasında yanında taşıdığı silahı ağzına dayadı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen şahıs polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

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