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Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 20:57
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Samsun’da 2 ton etil alkol ele geçirildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir araçta sahte içki yapımında kullanılan 2 ton etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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