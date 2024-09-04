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Alacak verecek tartışması kanlı bitti! 10 bin TL için arkadaşını bıçakladı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 01:32 Güncelleme: 04.09.2024 01:35
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Alacak verecek tartışması kanlı bitti! 10 bin TL için arkadaşını bıçakladı

Bursa'da 2 kişi arasında alacak verecek kavgası hastanede bitti. 10 bin TL nedeniyle bıçakla arkadaşını yaralaya şahıs olay yerinden kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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