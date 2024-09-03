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Yiğit Can’ı sırtında taşıyan fedakar dede konuştu! İstanbul Valiliği harekete geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 07:43 Güncelleme: 03.09.2024 08:54
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Yiğit Can’ı sırtında taşıyan fedakar dede konuştu! İstanbul Valiliği harekete geçti

Her gün torununu sırtına alıyor, oyun parkına götürüyor... Kemik erimesi olan torunu ile dedesini görenler hem duygulanıyor hem de dede torun arasındaki bu sıcacık sevgiden etkileniyor. Torunu Yiğit Can'ı sırtına taşırken çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündeme oturan fedakar dede Temir Demir açıklamalarda bulundu. 8 yıldır torununa gözü gibi baktığını belirten Demir, "Yiğit anneannesini anne, beni babası biliyor. Maddi yardım beklentim kesinlikle yok, sadece torunumun tedavi edilmesini istiyorum. Devlet büyüklerinden tek beklentim budur." dedi.

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