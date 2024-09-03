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Kocaeli'de kavgada kan aktı! 4 kişi yaralandı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 08:02
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Kocaeli’de kavgada kan aktı! 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay nedeniyle caddede bir süre kapanan ulaşım, temizlik işlemleriyle aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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