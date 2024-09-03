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Kayseri'de yangın paniği! Dükkanlar küle döndü

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 01:45 Güncelleme: 03.09.2024 01:45
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Kayseri’de yangın paniği! Dükkanlar küle döndü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mobilya imalatı yapan işletmede yangın çıkıt. İhbar edilmesi sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Müdahale sonucu yangın söndürüldü ancak 3 dükkan zarar gördü.

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