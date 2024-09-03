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Yavru kedi ölen annesinin başından bir an olsun ayrılmadı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 13:34 Güncelleme: 03.09.2024 13:35
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Yavru kedi ölen annesinin başından bir an olsun ayrılmadı

Karabük’te yavru kedinin, aracın çarpması sonucu telef olan annesinin başından bir an olsun ayrılmadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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