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Artvin'de arazi anlaşmazlığında silahlı kavga: 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 13:10 Güncelleme: 03.09.2024 13:11
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Artvin’de arazi anlaşmazlığında silahlı kavga: 1 ölü

Artvin'in Borçka ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olay sonrasında zanlı Mert N. ve babası Mehmet N. gözaltına alındı. İşte detaylar...

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