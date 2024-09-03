03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Sağlık çalışanlarına şiddet kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 13:39 Güncelleme: 03.09.2024 13:39
ABONE OL
Sağlık çalışanlarına şiddet kamerada

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tedavi için getirilen hastanın yakınları tarafından sözlü saldırıya maruz kalındığı iddiasıyla beyaz kod uyarısı veren sağlık çalışanları, şüphelilerden şikayetçi oldu. O anlar ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör