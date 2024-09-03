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Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 18:17
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Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Yalova’da polis tarafından 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 57 kişiye işlem gerçekleştirilirken, 2 zanlı tutuklandı.

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