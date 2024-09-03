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Safranbolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 18:16
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Safranbolu’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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