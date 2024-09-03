03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Şırnak'ta askeri araç devrildi: Yaralanan yedi asker hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 03.09.2024 19:04
ABONE OL
Şırnak’ta askeri araç devrildi: Yaralanan yedi asker hastaneye kaldırıldı

Şırnak'ta Bestler Dereleri mevkisinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yedi asker yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan yaralı askerler hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör