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Yalova’da kayıkları motor arızası yapan 4 amatör balıkçı kurtarıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 09:51 Güncelleme: 03.09.2024 09:51
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Yalova’da kayıkları motor arızası yapan 4 amatör balıkçı kurtarıldı

Yalova’da kayıkla balık tutmak için denize açıldıktan sonra motorları arıza yapan 4 amatör balıkçı kurtarıldı.

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