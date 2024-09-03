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Afrika’yı aratmayan görüntüler İstanbul’da kaydedildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 09:52 Güncelleme: 03.09.2024 09:53
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Afrika’yı aratmayan görüntüler İstanbul’da kaydedildi

İstanbul’da mandaların yolculuğu havadan çekilen görüntülerle adeta Afrika’yı aratmadı. Mandaların sürü halinde Sazlıdere gölü çevresinde otlayıp suya girdiği anlar ise eşsiz görüntüler oluşturdu.

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