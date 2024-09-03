03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

6 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yıkıldığı anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 09:49 Güncelleme: 03.09.2024 09:49
ABONE OL
6 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yıkıldığı anlar kamerada

Hatay'ın Hassa ilçesinde 6 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör