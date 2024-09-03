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Uşak'ta komşu kavgası inşaat çukurunda bitti! 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 00:33
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Uşak’ta komşu kavgası inşaat çukurunda bitti! 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Uşak'ta iki komşu arasında çıkan kavgada taraflar sokaktaki inşaatın temel çukuruna düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından, yaralanan 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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