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Sultanbeyli'de pazarda dehşet anları! Havaya ateş açtı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 01:06 Güncelleme: 03.09.2024 01:19
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Sultanbeyli’de pazarda dehşet anları! Havaya ateş açtı

Sultanbeyli'de kapalı semt pazarında korku dolu dakikalar yaşandı. İki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce ortalık savaş alanına döndü. Yumrukların, tekmelerin havada uçuştuğu kavgada bir şahıs belinden çıkardığı silahla rastgele ateş açtı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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