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Sivas'ta yolcu dolu minibüs istinat duvarına çarptı! Çok sayıda yaralı var

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 23:04 Güncelleme: 02.09.2024 23:31
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Sivas’ta yolcu dolu minibüs istinat duvarına çarptı! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu feci kazada 7 kişi yaralanırken minibüste 22 fındık işçisinin olduğu öğrenildi.

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