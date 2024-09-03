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Tüneldeki trafik kazasında yaralanan 2 kişi kurtarılamadı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 13:41 Güncelleme: 03.09.2024 13:41
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Tüneldeki trafik kazasında yaralanan 2 kişi kurtarılamadı

Çankırı-Kastamonu sınırlarında bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli kamyona arkadan çarpan cipte bulunan 2 kişi, tedavi gördüğü hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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