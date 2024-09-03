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7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 13:40
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7 yaşındaki Miray’ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı

Ordu'da uyum haftası kapsamında okula giden 1’inci sınıf öğrencisi Miray Arslan okulun bahçesinde öğretmen Banu Kaya'nın otomobiliyle çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası öğretmen Banu Kaya tutuklandı.

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