03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Orman yangınlarının önüne geçmek için ağaç budaması

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 13:43 Güncelleme: 03.09.2024 13:43
ABONE OL
Orman yangınlarının önüne geçmek için ağaç budaması

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü, hava sıcaklıkları nedeniyle oluşan orman yangınlarının önüne geçmek için ağaçlarda budama işlemi yapıyor. Ağaç budamasıyla yangınların yayılma hızını azaltmayı hedefleyen ekipler, yaz aylarında oluşan orman yangınlarının geniş alanlara sıçramasının da önüne geçmeye çalışıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör