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Trabzon'da sağanak yağış! Caddeler ve sokaklar sel oldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 20:46
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Trabzon’da sağanak yağış! Caddeler ve sokaklar sel oldu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokakları suyla doldurdu. İrili ufaklı heyelanlara da neden olan yağış, kuruması için caddeye serilen fındığı da sulara gömdü.

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