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Muğla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 22:01
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Muğla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu

Muğla açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 48 düzensiz göçmen yakalandı, 50 göçmen kurtarıldı.

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