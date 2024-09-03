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Kırşehir'de otomobil takla attı: 5 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 20:43
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Kırşehir’de otomobil takla attı: 5 yaralı

Kırşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp refüje devrilen otomobildeki aileden 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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