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Tezgahlarda palamut bolluğu! 40 liraya düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 03.09.2024 11:24
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Tezgahlarda palamut bolluğu! 40 liraya düştü

Denizlerde av sezonunun açılmasıyla birlikte palamut bolluğu yaşanıyor. Trabzon'da balıkçı tezgahlarında palamutun tanesi 40 liralara kadar düşerken, vatandaşın en çok tercih ettiği balıklar arasında yer aldı.

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