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Çatalca'da iniş yapan eğitim uçağı pistten çıktı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 11:29 Güncelleme: 03.09.2024 12:08
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Çatalca’da iniş yapan eğitim uçağı pistten çıktı

Çatalca'da eğitim uçuşu yapan bir uçak, Hezarfen Havalimanı'na inişi sırasında iniş takımlarının kırılması nedeniyle pistten çıktı. Korkutan kazada can kaybı olmadığı bildirildi.

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