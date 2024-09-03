03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'deki korkunç cinayetin kamera görüntüsü ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 10:36 Güncelleme: 03.09.2024 10:39
ABONE OL
İzmir’deki korkunç cinayetin kamera görüntüsü ortaya çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde omuz atma yüzünden meydana geldiği ileri sürülen cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör