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Çanakkale açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 22:52
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Çanakkale açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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