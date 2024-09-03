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Şişli'de plazada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 14:23 Güncelleme: 03.09.2024 15:09
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Şişli’de plazada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Şişli'de bulunan bir plazada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler yaklaşık 1 saat içerisinde söndürüldü.

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