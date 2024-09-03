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Dehşet anları kamerada! Bayrampaşa'da silahlı saldırı: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 15:11
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Dehşet anları kamerada! Bayrampaşa’da silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Bayrampaşa'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki taraf arasında yaşanan silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. 1 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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