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Aksaray'da minibüs ile otobüs çarpıştı: 7 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 20:22
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Aksaray’da minibüs ile otobüs çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray'da, tarım işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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