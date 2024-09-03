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İSKİ'nin ihmali Ümraniye'de su baskınlarına neden oldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 18:04 Güncelleme: 03.09.2024 18:06
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İSKİ’nin ihmali Ümraniye’de su baskınlarına neden oldu

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Esenkent Mahallesi'nde dün şiddetli sağanak sonrası su baskınları yaşandı. Vatandaşlar, İSKİ'nin ihmali nedeniyle yaşanan bu durum karşısında mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.

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