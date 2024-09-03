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Pendik'te otomobil sürücüsü refüje girdi: 1 ağır yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 09:19 Güncelleme: 03.09.2024 09:19
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Pendik’te otomobil sürücüsü refüje girdi: 1 ağır yaralı

Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolunda alkollü olduğu düşünülen seyir halindeki bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

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