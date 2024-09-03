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Okul çantası hazırlarken buna dikkat

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 09:17 Güncelleme: 03.09.2024 09:17
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Okul çantası hazırlarken buna dikkat

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala uzmanlar, okul çantalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Ağır çantaların skolyoz ve bel ağrısı gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Hatice Kübra Aşık, çantayı hazırlarken ağır kitap ve defterlerin sırta yakın koyulmasına özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

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