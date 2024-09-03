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'Koruyucu Aile Modeli' UNICEF ile dünyaya açılıyor! Emine Erdoğan himayesinde başlamıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 09:16 Güncelleme: 03.09.2024 09:17
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’Koruyucu Aile Modeli’ UNICEF ile dünyaya açılıyor! Emine Erdoğan himayesinde başlamıştı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesi altında başlayan ve çocukları sıcak yuvalara kavuşturan "koruyucu aile modeli" dünyaya örnek oldu. Proje UNICEF ortaklığı ile uluslararası bir modele kavuşacak.

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