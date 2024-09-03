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Bingöl’de aranan 2 şüpheli yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 22:03
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Bingöl’de aranan 2 şüpheli yakalandı

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen çalışmalar sonucunda, arama kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı.

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