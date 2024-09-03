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Maltepe'de panik anlar! Kimyasal madde ekipleri harekete geçirdi

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 22:35 Güncelleme: 03.09.2024 22:35
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Maltepe’de panik anlar! Kimyasal madde ekipleri harekete geçirdi

Maltepe’de akşam saatlerinde çöp konteynerinden gelen koku ve duman vatandaşlara panik dolu anlar yaşattı. Durumu hemen ihbar edildi. Bölgeye gelen ekipler sokağı şeritle kapatarak önlem aldı. Yapılan çalışmada çöpteki maddenin çamaşır suyu olduğu ortaya çıktı.

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