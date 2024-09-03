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İzmir'de PKK'nın sözde Avrupa yapılanmasına darbe! 1 tutuklu

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 22:46 Güncelleme: 03.09.2024 22:46
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İzmir’de PKK’nın sözde Avrupa yapılanmasına darbe! 1 tutuklu

Hain terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa yapılanması içinde yer alan bir kişi operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mercilerce tutuklandı.

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