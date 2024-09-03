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Kütahya’da tefecilik operasyonu: 1 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 22:04
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Kütahya’da tefecilik operasyonu: 1 gözaltı

Kütahya’da polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

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