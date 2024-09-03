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İnegöl'deki cinayette tutuklananlar belli oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 09:14 Güncelleme: 03.09.2024 09:14
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İnegöl’deki cinayette tutuklananlar belli oldu

Bursa'nın İnegöl'de meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişinin ölümüne neden olan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

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