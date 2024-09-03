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Adana'da yolda yürürken saldırıya uğradı hayatını kaybetti!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 08:19
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Adana’da yolda yürürken saldırıya uğradı hayatını kaybetti!

Adana'da motosikletli şüphelilerin ateş açması sonucu vurulan kişi öldü. Saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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