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Kastamonu'da apartman dairesinde korkutan yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 03.09.2024 20:29
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Kastamonu’da apartman dairesinde korkutan yangın

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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