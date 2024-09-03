03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Ataşehir'de kamyonet MOBESE direğine çarptı! Kazada kimse zarar görmedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 03.09.2024 01:37
ABONE OL
Ataşehir’de kamyonet MOBESE direğine çarptı! Kazada kimse zarar görmedi

Ataşehir'de kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasındaki MOBESE direğine çarptı. Kazada şans eseri kimse zarar görmezken, çarpmanın etkisiyle MOBESE direği eğildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör