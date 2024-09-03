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Gaziosmanpaşa'daki husumette kan aktı: 1 ölü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 10:26
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Gaziosmanpaşa’daki husumette kan aktı: 1 ölü

Gaziosmanpaşa'da aralarında husumet olan şüpheli tarafından vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri operasyon başlatırken olayın faili İnan E. kullandığı tabancayla yakalandı.

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