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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 22:50
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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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