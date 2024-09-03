03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'de kaçakçılara operasyon: 3 şüpheli yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 17:28
ABONE OL
İzmir’de kaçakçılara operasyon: 3 şüpheli yakalandı

İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinde polis ekipleri tarafından bir depo ve raca yönelik gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 2 milyon 484 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör