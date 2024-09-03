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Çekmeköy'de çarpışan iki araçtan birisi yandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 09:10 Güncelleme: 03.09.2024 09:10
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Çekmeköy’de çarpışan iki araçtan birisi yandı

Çekmeköy'de ara sokağa kontrolsüz çıkan iki otomobil kaza yaptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle bir araç yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

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